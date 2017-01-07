الأهلي يخاطب المحكمة الرياضية

الأهلي يخاطب المحكمة الرياضية
محمود أحمد (صدى):

طلبت إدارة النادي ‫الأهلي من المحكمة الرياضية الدولية كاس الاستفسار عن وجود أي شكاوي تخص النادي خوفا من توقيع اي عقوبات علي الفريق علي غرار قضية نادي الاتحاد مع الارجنتيني مانسو والتي تسببت بخصم 3 نقاط من رصيد العميد.
وجاء ذلك حرصا من إدارة النادي الأهلي على تتبع الطرق النظامية واللوائح، فيما يملك هيئة استشارية لبحث كافة الجوانب القضائية..




2 تعليقان


  1. خالد الكناني [ عدد التعليقات: 10 ] 07/01/2017 في
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    إضرب هنا يرتج هناك ههههههههههههه

  2. ملكي [ عدد التعليقات: 706 ] 07/01/2017 في
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    كفو فالوضع ما يطمن من بعد شمة بخارى !!!!


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