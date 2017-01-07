مقتل 43 شخصا وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة بريف حلب

دمشق (صدى):

لقي 43 شخصا مصرعهم، فيما أصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في منطقة المحكمة الشرعية بمدينة إعزاز بالريف الشمالي لمدينة حلب، والخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وقال مسؤول بالدفاع المدني بالمدينة، أن التفجير ألحق أضرار كبيرة بمبنى المحكمة، وبالمحلات المجاورة، جراء التفجير، لافتا إلى أن مشافي المدينة امتلأت بجثث القتلى والمصابين، فيما تقوم فرق الدفاع المدني بإطفاء الحرائق الهائلة الناجمة عن الانفجار”.