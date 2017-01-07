السواط يقترب من التعاون

محمود أحمد (صدى):

اقترب نادي التعاون من التعاقد مع عبد المجيد السواط لاعب الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحارية بتوصية فنية من مدرب الفريق الأول لكرة القدم الروماني جالكا.

ويتبقي فقط التوقيع الرسمي علي العقود من أجل اعلان الصفقة للجماهير.

وتسعي إدارة التعاون لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في الفترة المقبلة من أجل تحسين مركز الفريق في جدول دوري جميل للمحترفين.