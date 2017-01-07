فرض «السعودة» في المدارس الأهلية.. قريبًا

طلال الغامدي (صدى):

أكدت مصادر أن قراراً بفرض “السعودة” إجبارياً على المدارس الأهلية بمختلف المراحل سيصدر قريباً، وذلك بعد أن لاحظت الجهات المعنية توفر الأعداد الكافية من الكودار التعليمية السعودية المؤهلة من الجنسين.

وكشفت المصادر أن هناك تكدساً في جميع التخصصات التعليمية، وسيجري اختيار أفضل الكوادر التعليمية عبر اختبارات تنظمها “هيئة تقويم التعليم العام”، وتوفير التدريب اللازم بعد ذلك لمن يجتازوا الاختبارات، مشيرة إلى أن “سعودة” الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية سيسهم في رفع مستوى مخرجات التعليم.