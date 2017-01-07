زوج يطلق زوجته بعدما وضع شريحته في جوالها القديم

عادل الحربي (صدى):

طلقت عروس لم يمض على زواجها ستة أشهر فقط من زوجها بسبب الآي كلاود ، وذلك عندما تلقت الزوجة من زوجها هدية عبارة عن جوال جديد وطلبت منه وضع شريحته بجوالها القديم، لأن جواله لا يعمل.

وبمجرد وضعه شريحته بالجوال انهالت الرسائل المحفوظة عن طريق «الآي كلاود» والتي كانت تتضمن أنواع السباب والقذف فيه ووالدته وبأسرته بسبب أنه كان يمنعها من زيارة صديقاتها فما كان منه بطلبها جمع مقتنياتها لظرف حدث له وما إن أوصلها منزل والدها حتى رمى عليها يمين الطلاق.

واوضح مصدر في العائلة إن العروس كانت تقوم بربط الجوال بحساب الآي كلاود الخاص بها ما جعل جميع الرسائل القديمة تتخزن وتظهر بمجرد تغيير الشريحة.