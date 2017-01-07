مغرد إيران : قبر الخميني كلف 6 مليارات دولار والسلطة تحذر من انتفاضة جياع

طهران (صدى):

بدأت السلطة في طهران تحذِّر من انتفاضة جياع، قد تطيح بالنظام في طهران،حيث يمر الشعب الإيراني بضائقة مالية واقتصادية غير مسبوقة، كما حذر رجال العمائم مما أسموه بالفتنة الوشيكة على الثورة الخمينية.

ونشر مغرد إيراني تساؤلا على “تويتر” تكشف عن حال أغلبية الشعب الإيراني: “لماذا كلف قبر الخميني 6 مليارات دولار بينما الشعب الإيراني يعيش في المقابر والكراتين؟!”، وذلك بحسب حساب شؤون إيرانية على تويتر، الذي يديره الدكتور محمد السلمي، ،حيث يعيش أكثرهم تحت الخط الفقر، وفي المقابل يبدد نظام الملالي أموال الشعب ويبذرها في برامج طائفية وإرهابية في المنطقة؛ وهو ما جعلها المصنفة في المرتبة الأولى دوليًّا في دعم الإرهاب، بحسب آخر تقرير للخارجية الأمريكية؛ وتكبدت عقوبات دولية متعددة، يدفع ثمنها فقط الشعب الإيراني المسكين، بينما الملالي والنخب الحاكمة يتلاعبون بالمليارات، ويقومون بعمليات تهريبها إلى الخارج.