بالفيديو..مطالبات بمقاضاة كاتب كويتي لمهاجمته الشيخين “بن باز” و”بن عثيمين”

فيصل إبراهيم (صدى):

طالب نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،مقاضاة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم عبر فضائية “العربية”بسبب مهاجمته الشيخين عبدالعزيز بن باز ومحمد بن عثيمين، رحمهما الله و إساءته للعلماء.

جاء ذلك خلال مداخلة الهاشم على قناة “العربية” قائلا: “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين لا يريدوننا أن نرتدي الجاكت أو البدلة وإنما يريدوننا أن نلبس الملابس الأفغانية؛ فالتيار الديني عمومًا إذا كان بهذا التيار المعتدل أو المتشدد فهو في حد ذاته منغلق”.

واطلق نشطاء هاشتاقاً بتويتر يحمل مسمى “الهاشم عبر العربية يشتم ابن باز”، للتأكيد على رفضهم تصريحاته المسيئة؛ حيث طالب بعضهم بوضع حد لتجاوزات البعض ضد العلماء والدعاة على قناة “العربية”، كما حذر آخرون من استضافة بعض القنوات لأشخاص يسيئون لعلماء الأمة.

وأوضح المغردين إلى أن الهدف من تصريحاته هو ترك العامة العلماء واتباع السفهاء لينعدم الأمن وتعم الفوضى.