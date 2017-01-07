بالفيديو..مطالبات بمقاضاة كاتب كويتي لمهاجمته الشيخين “بن باز” و”بن عثيمين”

طالب نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،مقاضاة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم عبر فضائية “العربية”بسبب مهاجمته الشيخين عبدالعزيز بن باز ومحمد بن عثيمين، رحمهما الله و إساءته للعلماء.
جاء ذلك خلال مداخلة الهاشم على قناة “العربية” قائلا: “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين لا يريدوننا أن نرتدي الجاكت أو البدلة وإنما يريدوننا أن نلبس الملابس الأفغانية؛ فالتيار الديني عمومًا إذا كان بهذا التيار المعتدل أو المتشدد فهو في حد ذاته منغلق”.
واطلق نشطاء هاشتاقاً بتويتر يحمل مسمى “الهاشم عبر العربية يشتم ابن باز”، للتأكيد على رفضهم تصريحاته المسيئة؛ حيث طالب بعضهم بوضع حد لتجاوزات البعض ضد العلماء والدعاة على قناة “العربية”، كما حذر آخرون من استضافة بعض القنوات لأشخاص يسيئون لعلماء الأمة.
وأوضح المغردين إلى أن الهدف من تصريحاته هو ترك العامة العلماء واتباع السفهاء لينعدم الأمن وتعم الفوضى.
7 تعليقات
الحمدلله على نعمة العقل ..
هذا اللي اخذنا من حريت الرأي ..
حتي قناة العبرية لابد محاسبتها والمذيعة الرافضية تشكره بفرح
الحمداللة قناة العبرية ومشتقاتها البذئة حذفتها من الاسيفر هدفهم معروف فساد
هذا وامثاله ما يقدر الا على الكلام عن الرجال العظام.
وخاصة ابن تيمية فهو رجل فريد سبق عصره بمئات السنين فقد حذر المسلمين من النصيرية والشيعة وانهم يعادون المسلمين ويوالون الكفار وانهم اذا تمكنوا من المسلمين نكلوا فيهم وانهم دائماً يوالون الكفار على المسلمين.
اتحداك تنتقد معمم يحلل الزنا والتطبير والخمس وسفك دماء المخالفين اتحداك تنتقد القذارة المسماة [ الكافي ] والإرهاب اللي فيه.
المعممون اخس خلق الله اصحاب الخمس والمتعة والألقاب الضخمة.
لا يملكون اسنادا واحداً للقرآن ويعتمدون على قران اهل السنة ويرفضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع ان رواتهما [ القرآن والسنة ] هم الصحابة الكرام.
هل تعلمون انه لا توجد عقيدة من عقائدهم ثبتت في القران الكريم مثل [ الامامة، خمس المكاسب العصمة، الزيارات، الشعائر الحسينية، …. ]
الكرة الآن في ملعب أخواننا الكويتيين أهل الغيرة والنخوة وأنا على يقين من أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد هذا المتحاذق كما أتمنى رفع دعوى ضد القناة لأن اللقاء يبدو لي مرتباً له بدليل أنه لم يتفوه بهذه الكلمات إلا في نهاية اللقاء حتى تجد القناة مخرجاً لها .
هذا الكاتب وامثاله يكذبون على العلماء بكل وقاحه وبدون خجل من الله و رسوله
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