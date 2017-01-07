تزايد منتحلي أسماء الأمراء والأميرات على مواقع التواصل الإجتماعي

على القحطاني (صدى):
تزايدت أعداد منتحلي أسماء وصفات الأمراء والأميرات وشيوخ الخليج في الآونة الأخيرة بشكل لافت على مواقع التواصل الإجتماعي حيث يسعون لصيد ضحاياهم، عبر إيهامهم بالحاجة أو العوز، ثم نهبهم والاحتيال عليهم، عبر معرفات وهمية بألقاب أميرية مزيفة أو «مشيخة» مزيفة .
وكشف أحد المصادر اسم إحدى أميرات الخليج مسجلا بأكثر من 200 معرف وهمي، فيما أن الأميرة ذاتها لا تملك أي حساب رسمي .
يشار إلى أن الأنظمة تقضي بالسجن ثلاثة أعوام، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تورط في هذه الجريمة.
جاني واحد باسم فطوم ال مكتوم بتويتر يدعي انه في امريكا وفي عائلة بالاردن محتاجه والبنوك مسكره ويبيني احول مبلغ 2000 دولار بعد ماتجي بتحولها لي عطيته بلوك
الغبي مرسل لي صورة مصور مواعيد بنك البلاد وشكله واضح انه رجال لان اول ماصور المواعيد زجاج بنك البلاد عكس الصوره
نصيحة لا تعطونه رقم الجوال لانه يطلبه اول شي احتمال يخترق الوتساب يسرق منك صوره خاصة النساء وبعدها بيهدد ياترسلين فلوس ولا نشرة الصور