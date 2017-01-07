تزايد منتحلي أسماء الأمراء والأميرات على مواقع التواصل الإجتماعي

على القحطاني (صدى):

تزايدت أعداد منتحلي أسماء وصفات الأمراء والأميرات وشيوخ الخليج في الآونة الأخيرة بشكل لافت على مواقع التواصل الإجتماعي حيث يسعون لصيد ضحاياهم، عبر إيهامهم بالحاجة أو العوز، ثم نهبهم والاحتيال عليهم، عبر معرفات وهمية بألقاب أميرية مزيفة أو «مشيخة» مزيفة .

وكشف أحد المصادر اسم إحدى أميرات الخليج مسجلا بأكثر من 200 معرف وهمي، فيما أن الأميرة ذاتها لا تملك أي حساب رسمي .

يشار إلى أن الأنظمة تقضي بالسجن ثلاثة أعوام، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تورط في هذه الجريمة.