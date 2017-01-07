رئيس هيئة التحقيق يعفو عن مواطن وجة إليه ألفاظا مسيئة

على القحطاني (صدى):

تنازل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية محمد فهد العبدالله عن حقه الخاص بشأن متهم وجه إليه ألفاظا مسيئة في جلسة قضائية ثم دعا عليه.

وكانت المحكمة سجلت محضرا بالواقعة وأدانت المواطن بتهمة إشغال وإزعاج الجهات الحكومية بشكاوى لا تخصها وإساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وقررت حبسه ثلاث سنوات وجلده 300 سوط أمام مقر المحكمة ومقر المحافظة ومقر الشرطة مع أخذ التعهد الشديد عليه بعدم المعاودة إلى سلوكه.

وتضمن الحكم القضائي الابتدائي منع قبول أي طلب منه أمام الجهات الحكومية إلا بوكيل شرعي. واعترض المواطن على الحكم وقدم لائحة اعتراض إلى محكمة الاستئناف في حين تقرر إيداعه السجن وجاء في منطوق الحكم أن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تسلم مذكرة من المدعي العام تفيد بأن المتهم أساء له وتلفظ بألفاظ غير لائقة به في مجلس الحكم وختم التلفظ بالدعاء عليه، فوجه بعدم إقامة الدعوى عليه في ما يتعلق بشخصه وحفظ الدعوى.حسب عكاظ

ومثل المتهم أمام المحكمة وقدم إفادة بأنه مريض نفسي وفصل من الخدمة الحكومية بموجب تقرير طبي يثبت أنه مصاب بالذهان النفسي، وأوضح أن العبارات الواردة منه محل الدعوى لم يقصد منها إساءة الأدب مع الخالق، وقدم فتوى قال إنه حصل عليها من عضو في هيئة كبار العلماء إبراء لذمته – على حد وصفه- .