الطعيمي: توظيف 20 مواطنة فى صالات الفرسان بـ 4 مطارات

طلال الغامدي (صدى):

قال مدير عام إدارة الضيافة في شركة الخطوط السعودية للتموين طلال الطعيمي أن 20 سعودية ألتحقت بالعمل في قطاع الضيافة في «صالات الفرسان» بمطارات الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة.

وأوضح أنهن شغلن وظيفات” مشرفات وموظفات استقبال بنظام المناوبات، صمم خصيصا ليتناسب وطبيعة المرأة السعودية، بحيث لا يستدعي بقاء الموظفات في أماكن عملهن بعد الساعة التاسعة مساء.

وأضاف أنه تم اختيار الموظفات لابناء على توافر عدة شروط منها ” مؤهلاتهن، ومهارات التعامل مع الضيوف، ومهارات الحاسب الآلي، إضافة إلى إلمامهن باللغة الإنجليزية. مشيرا إلى تلقيهن دورات تدريبية مختلفة للقيام بوظائفهن على أكمل وجه” لافتا إلى أنه من الممكن للموظفة ذات الكفاءة الترقي في أي وظيفة مناسبة. فليس الهدف زيادة أرقام العنصر النسائي بل إدخال كفاءات مميزة قادرة على التصدي لمناصب قيادية.حسب عكاظ

وأشار إلى أن الموظفات يجدن تقبلا كبيرا من زوار صالة الفرسان لفكرة عمل المرأة في هذا المجال الحيوي، كما يتاح لهن فرصة التدرج الوظيفي، إذ يخضعن للمعايير المستخدمة نفسها في تقييم أداء الموظفين بالصالة، خصوصا أن تعيين الموظفات كافة يتم ضمن التدرج للسلم الوظيفي المعتمد في الشركة، وتتناسب الدرجة التي تعين عليها الموظفة مع خبراتها ومؤهلاتها في البداية