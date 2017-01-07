عقود مستفيدي الإسكان فى بوابة الشرق تنتظر موافقة الوزارة

على القحطاني (صدى):

قالت مصادر مطلعة أن عقود مستفيدي برنامج الإسكان في مشروع “بوابة الشرق” الذي أطلق في رمضان الماضي بشراكة مع القطاع الخاص شرق العاصمة “الرياض”، لا تزال في أدراج وزارة “الإسكان” تنتظر الموافقة.

وكانت الشركة المطورة قد أكدت في شهر أكتوبر من العام الماضي لبعض مستفيدي الإسكان؛ أنه تم فرز الدفعة الأولى من قبل الوزارة، ووضحت أنه سوف يتم توقيع العقود بعد أسبوعين، وهو ما لم يتم حتى الآن .

ومشروع “بوابة الشرق” هو أول مشروع للإسكان الميسر يطلقه القطاع الخاص لمستحقي الدعم السكني، وكذلك من حصلوا على قرض بقيمة 500 ألف ريال من الصندوق العقاري؛ حيث يتيح البرنامج لهم التقدم لامتلاك فيلا في المشروع بضمانٍ من برنامج البيع على الخريطة، مع إمكانية تقسيط الـ150 ألف ريال الباقية، على دفعات بواقع 2500 ريال لكل شهر.