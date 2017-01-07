الكلباني: الأنترنت هيأ لنا ما لم يهيأ للصحابة وللنبي

قال الداعية عادل الكلباني “تهيأ لنا ما لم يهيأ للصحابة، بل حتى للنبي، وهو الوصول إلى العالم من مكاننا، والتحدث مع أشخاص في أمريكا والصين وبريطانيا في نفس الوقت، وهذه الإمكانات لابد أن تغير خطابنا الديني” ودعا الكلباني لمخترع الإنترنت بقوله: «جزى الله خيرا لمن اخترع الإنترنت؛ لأنه فتح لنا آفاقا كبيرة وصرنا ننشر ما نريد ونقول ما نريد»، كما وجه شكره لشركة «آبل» للهواتف.
وقال أن «تويتر» كشف المجتمع بوضوح، إذ جعلت مواقع التواصل لعدد كبير من الناس شخصيتين، وإسلامين افتراضي وواقعي. وتابع : «تجد الشخص مشتركا في ثلاث مجموعات في «الواتسآب» الأول مع متدينين والآخر مع عائلته والثالث مع أصدقائه الخاصين، إذ يرسل في الأول أدعية والثالث صور مغربيات، وكل إنسان عنده شخص خاص، وهذه طبيعة البشر».حسب عكاظ
وأضاف الكلباني في ندوة سعود المريبض في الرياض أمس (الجمعة) بعنوان : «140 حرفا وعشر ثوان»: «مواقع التواصل ليست منابر وعظية، فينبغي التفريق بينها ومنبر ومحراب المسجد، لأن تلك المواقع يكون الحديث فيها مع ملايين الناس المختلفين في التوجهات والثقافة، ومن مميزات مواقع التواصل هو ما يدار الحديث عنه وجوب تغيير الخطاب الديني، ولابد أن نغير طريقة التخاطب مع الناس، وبالأمس زارني عدد من الدعاة وقلت لهم
وتابع أن هناك أشخاصا يتحدثون في مواقع التواصل كأنه الآمر الناهي المصيب قطعا، وبالتالي من خالفه جاهل متبع للهوى، وهذا يجب تركه، مؤكدا على مراعاة الخلافات الفقهية في حديثنا مشددا على وجوب تغيير الخطاب الديني ومراعاة الخلافات الفقهية في مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تضم أطيافا مختلفة من البشر.
وقال «مواقع التواصل أثرت على شيء كبير من القيم الإسلامية، ومن أهمها الرقابة والستر، وأصبح الشخص يظن أنه غير مراقب وحر يقول ما يشاء وله الحق في الشتم والنقد بحدة، ويحرض ويفعل ويظن أنه بعيدا عن الرقابة من خلال كتابته باسم مستعار، ولا بد من محاربة الأسماء المستعارة بعدم الرد، وكذلك الستر من خلال نشر الفضائح والأكاذيب».
4 تعليقات
الكلباني صنفه طيب فاخر
وفاز ترامب وراح يقضي على الإخوان الدواعش صنيعت أوباما وهلاريه كرتونته ويخرص ألسنت أبواقهم الناعقه المستميته بالدفاع عنهم ويجتثكم من جذوركم خوارج العصر الإخوان وترتاح البشريه من مكايدكم وشروركم سلط الله عليكم من لا يرحمكم ردالله كيدكم في نحوركم وأحبط الله مخططاتكم
الانترنت مافيه شيء يستاهل انك تقول هالكلام وكل اللي تشوفه ترى فيه مايمثل 5%
الباقي في الديب ويب والدارك ويب
وكلها كلها كلها مصايب في مصايب في مصايب الاولى لك ولغيرك ان لايعرفها وهو ليس نظام vpn كاسر البروكسي لا اقوى من كذا
مخدرات ودعارة وتجارة للبشر وبث مباشر لغرف تعذيب للناس
والمخدرات والاسلحة تشتريها يابووي مثل ماتشتري التطبيقات في قوقل بلا وستور يعني ادفع وتجيك الطلبيه لحد عندك والا تقابل مندوبنا
والاباحية والدعارة للسياسيين والقادات وبلاووي لهم مخفيه جدا في ذلك الانترنت الخفي وفيه معلومات استخباراتيه عن الدول والسياسات وعن اسلحة الدمار الشامل وروابط مواقعه متغيره على مدار الساعه تقريبا يعني الموقع يغصر رابطه كل شوي وقليل المباحث والاستخبارات تطرح هالمواقع حتى الا اف بي اي
فيه موقع طرحوا صاحبه يديره لبناني طرحوه في السعوديه نشط اسم الموقع الجمل على ما اتوقع لكن هذا الموقع يبيع مخدرات
كذلك هناك استأجار قتله يمكن لك استأجار قاتل ماهر جدا لتنفيذ جريمة قتل في اي شخص تريد قتله وبمهنيه واحترافيه عاليه
والانترنت الخفي مراقب من الحكومات جميعا لكن لايستطيعون حصره من كبره الهائل وروابطه متجدده ومتغيره والا تبدأ ب http .. تبدأ بكتابات ثانية
وفيه ناس من السعودية تدخله وتصفح ويفكهم الله لا ينمسكون وترجع تقفله
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