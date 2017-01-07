مصرع شاب وزوجته ووالدته فى حادت مروع بالقصيم

سالم المطيري (صدى):
لقي شاب وزوجته ووالدته مصرعهم في حادث مروري مروع بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم.
وأوضح المواطن ثامر الشويب، إن شقيقه فارس، ذهب لإيصال زوجته لأداء الاختبارات، وكانت والدته برفقتهما، وبينما هم في الطريق اصطدمت بهم سيارة “داتسون” كان قائدها يطارد قائد سيارة أخرى؛ بسبب عراك ومشادة بينهما، ما أدى لوفاة شقيقه ووالدتهما وزوجة شقيقه لافتا إلى أن شقيقه وزوجته ولدا في نفس اليوم، وتزوجا قبل عامين، ورحلا معاً في الحادث.
وأكد التقرير الأولي الصادر عن المرور أن الحادث ناتج عن الصدم العمد، بحسب إفادة قائدة المركبة الأخرى وشهادة وافد عربي، فيما تمت إحالة السائق المتسبب في الحادث إلى الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
2 تعليقان
انا لله وانا اليه راجعون
اسأل الله العظيم ان يرحمهم ويتجاوز عنهم
ويسكنهم فسيح جنانه وان يجبر عزاء ذويهم
ويربط على قلوبهم امين
اناشد وزير الداخلية ومدير الأمن العام ان يضعوا
حد للفوضاء العارمة من تلك الشباب المستهتر
عديمي الاخلاق والتربيه
وتغيير الضباط والافراد عديمي الفائدة
لاحول ولا قوة الا بالله .