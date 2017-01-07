الشورى يناقش وضع نظامين لمكافحة الإسراف والهياط فى المناسبات الاجتماعية

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى يستعدلمناقشة وضع نظامين لمكافحة الإسراف والهياط فى المناسبات الاجتماعية والترشيد الغذائي وذلك ضمن أجندة أعماله خلال جلساته المقبلة.

وقالت المصادر يتضمن مقترح النظام الأول بشأن الترشيد الغذائي، وفقاً لصحيفة “الحياة”، فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم بالمطاعم فيما يتضمن المقترح الثاني الخاص بنظام مكافحة البطر وحفظ النعمة، بضرورة فرض عقوبات رادعة لممارسات “الهياط”، ومن تلك الممارسات التفاخر بالولائم والتبذير، والحط من قدر الأوراق المالية، من خلال استخدامها في غير موضعها، كحرقها أو إطعامها للبهائم.حسب “الحياة”

وأضافت يتضمن مقترح نظام الترشيد الغذائي إنشاء مركز وطني للترشيد ومواجهة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 % ‏من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15 % على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5 % على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص.