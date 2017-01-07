بعد مطاردة شرسة.. ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة نارية فى بنى معارض

طلال الغامدي (صدى):

ألقت فرق محمية بني معارض القبض على مخالفين داخل المنطقة المحظورة، وذلك بعد مطاردتهم وإيقافهم بالقوة الجبرية، وبحوزتهم أسلحة نارية .

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بأن دوريات الفرق المحمية الخاصة ببني معارض رصدت سيارة من نوع هايلكس غمارتين داخل المنطقة المحمية وارتكب سائقها الفرار وتم متابعته وإيقافه بالقوة الجبرية بعد مطاردة شرسة.

وبعد إيقاف المركبة تبين بأن داخلها شخصان ووجد بحوزتهما سلاح من نوع رشاش وشوزن وخرازتان وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .