مدير تعليم مكة يكرم قائد مدرسة لتميزه فى العمل ويطبع قبلة على رأسة

نايف السالم (صدى):

كافأ محمد بن مهدي الحارثي المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة قائد مدرسة بقبلة تقدير على رأسه في حفل مفتوح شهده نحو 5 آلاف مواطن ومواطنة في سوق مكة مول، أثناء فعالية تربوية مجتمعية، وذلك لتميزه فى العمل .

وطبع الحارثي قبلة التقدير على رأس الأستاذ قبل العتيبي القائد لثانوية الفضيل بن عياض بعد نجاحه في إيجاد بيئة جاذبة في مدرسته، وبناء شراكات مجتمعية في خدمة المدرسة وطلابها في الفترة الصباحية أو الليلة إلى جانب مساهمته الفاعلة والكبيرة في برامج وأنشطة الإدارة فيما بادر العتيبي برد القبلة التقديرية بقبلة أخرى على رأس مدير التعليم ما زاد من إعجاب الحاضرين وزاد من موجات التصفيق والإعجاب.

وقال الحارثي : “لم أشعر بنفسي إلا وأنا اقبل رأسه تقديرا واحتراما وإعجابا بما قدمه خلال فترة وجيزة حيث عمل في فصل دراسي واحد نقلة نوعية في مدرسته وهذا أقل ما يقدم لكل مميز في عمله “.

وعن سر تلك القبلة قال القائد التربوي المميز في مدرسته مفخرة للتعليم وكذلك المعلم المميز وهو ما يشعرنا فعلا باحقيته بالتكريم والاحتفاء ليس فقط بالدروع التكريمية والهدايا بل بما هو أبعد من ذلك بالتقدير المعنوي الذي يستحقه كل مبدع ومنتج وهذا ما كان من الزميل قبل العتيبي الذي يعد نموذجا في عمله وحين قدمت له هديته التكريمية”.