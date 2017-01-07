“مأساة” شابان يحذران من السرعة بعد عجزهما عن الحركة بسبب حادث ..”فيديو”

عادل الحربي (صدى):

حذر شابان فى عمر الزهور فقدا القدرة على الحركة إثر تعرضهما لحادث مرورى من السرعة الزائدة التى تعتبر من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين غير الملتزمين بأنظمة السير والمرور ما يعرض حياة الاخرين للخطر.

وظهر الشابان خلال مقطع فيديو تم توثيقة أثناء زيارة فايز المالكي لمدينة الامير سلطان للخدمات الانسانية ومقابلاته مع المصابين واصحاب الاعاقة فاقدين القدرة على الحركة وقدما نصائح للسائقين بضرورة الالتزام بتعليمات المرور، حرصاً على سلامتهم، محذرين من مخاطر السرعة على الطرقات، مناشدين الجميع بأخذ العبرة والعظة من اعاقاتهما.

وشارك الشابان في حملة توعوية بعنوان “السرعة قاتلة”، ضد زيادة السرعة مطالبين بإتباع القواعد المرورية وعدم مخالفتها .