متحدث التعليم: يتعهد بملاحقة مخترقي حسابة على تويتر”قضائيا”

طلال الغامدي (صدى):

تعهد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم،بملاحقة مخترقي حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مشيراً إلى أنه بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح العصيمي خلال تصريحات صحفية، مساء الجمعة، احتفاظه بالحق القانوني والنظامي في متابعة التجاوز، كما تقدم بالشكر لإدارة الموقع التي تفاعلت بشكل سريع وبادرت بإيقاف الحساب ومنعت الهاكرز من نشر أى تدوينات أو رسائل.

وكان حساب العصيمي قد تعرض لاختراق من قبل هاكرز، أطلقوا على أنفسهم “فريق الحلم السيئ”، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأوضح أن الهدف من الاختراق توجيه رسالة من خلال حسابه، وقامت إدارة موقع “تويتر” في حينه بإيقاف الحساب.