لأول مرة.. شاب سعودي يعمل معلم شاورما.. “فيديو”

على القحطاني (صدى):

استطاع شاب سعودي كسر حاجز الخجل الذي يرافق ممارسة أعمال كانت حكراً على العمال الوافدين، وذلك بالعمل في مهنة “معلم شاورما” في أحد المطاعم بالمملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو وثقة أحد المواطنين ظهر خلاله ” شاب سعودي أثناء عمله معلم شاورما بأحد المطاعم بالمملكة غير مبال لكلمة العيب ولا نظرة المجتمع، ليصبح أول سعودي يعمل بهذا المجال .

وأفاد الشاب أنه ألتحق بالعمل في المطعم منذ 4 سنوات فيما وجه موثق الفيديو له عبارات قائلا ” أحيك وأشد على يدك أن تستمر الشغل ليس عيب ” الأمر الذي لاقى استحسان المغردين.

وأشاد رواد تويتر بجراءته على اقتحام المجال، وسط مطالبات بأن ينخرط الشباب في العمل والتخلى عن النظرة الدونية لكثير من الاعمال التى تعد من الاعمال الهامة .