شرطة مكة تصادر 16 دراجة نارية داخل أحواش مخالفة

نايف السالم (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بدوريات الأمن من مصادرة 16 دراجة نارية و51 من الخيول والحمير و23 سيسي و3 جمال و4 عربات خيل.

وتأتي هذه المصادرات ضمن جولة نفذها قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة علي المواقع القريبة من حجز المركبات في الشرائع، وذلك بعد تكرار معاناة أهالي الحي من انتشارها وما تسببه من إزعاج وتضييق للمتنزهين من أهالي مكة وخارجها.

وتتبعت شرطة العاصمة المقدسة أماكن تواجد المخالفين وإخفاء الخيول والدراجات والعربات، لتتم محاصرة الموقع بالكامل وإغلاق جميع المخارج وإرسال عربات خاصة لحمل المواشي المصادرة، وتولت دوريات الأمن توفير سطحات لتحميل الدراجات النارية ومنع تواجدها في حجز السيارات في الشرائع.