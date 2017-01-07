انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفي علي الطريق بحائل

علي العنزي (صدى):

انتهت الجهات الأمنية المختصة بحائل اليوم، من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفي علي جانب الطريق قرب قرية “ذويرة”، وعُثر علي سيارة من نوع “جيب” قبل مكانه بـ5 كم من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور علي حافة الطريق، ما ألحق بها أضراراً.

وأظهر التحقيق، أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلو الطريق من المسافرين ذلك الوقت، اضطر إلي الترجل -رحمه الله- باتجاه القرية، وهو مصاب برأسه وجسمه من أثر الحادث، وقطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتي أغمي عليه علي جانب الطريق، وتوفي علي بعد 5 كلم من موقع الحادث لكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين مع الطريق وبُعد القرية.

وتبلغت دورية أمن الطرق صباح اليوم، وتبين بعد مباشرة الموقع وفاة المواطن وتعرضه لإصابة بالرأس وإصابات متفرقة بالجسم، ولزم فرض طوق أمني لشبهة الوفاة، وبوصول الجهات الأمنية المختصة، وبمتابعتها للحادث المروري تبيَّن أنَّ السيارة تعود للمواطن، وأنَّه ترجَّل منها والدم ينزف منه، واستخدم قطع ملابسه لسد نزيف الدم حتي انتهت، وتعرض للإغماء ثم الوفاة لعدم وجود المسعف.

وقال شقيق المُتوفي، إنَّهم استلموا جثمان شقيقهم من ثلاجة الموتي بعد انتهاء الإجراءات الأمنية وثبوت عدم تعرضه للقتل، كما ذكرت صحف إلكترونية محلية بحائل، ومن المقرر الصلاة عليه ودفنه -رحمه الله- غداً السبت.

وأكمل : “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحف وحسابات التواصل التي نشرت بتعرض شقيقه للقتل دون التثبت من ذلك”.