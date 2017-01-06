مرتضي منصور يهدد بالانسحاب من السوبر المصري

محمود أحمد (صدى):

هدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بانسحاب فريقه من مسابقة كأس السوبر المصري امام النادي الأهلي في فبراير المقبل اعتراضا علي قرار اتحاد الكرة المصري بتطبيق نظام الاستبدال في انتقالات يناير الحالية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: “هناك لوائح تم الاتفاق عليها في بداية الموسم، وتعديلها سيجبرني على الاعتذار عن لقاء السوبر”.

يذكر أن لقاء السوبر المصري يقام يوم 10 فبراير في مدينة دبي الإماراتية.