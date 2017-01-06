ارتفاع حصيلة حادث مطار فلوريدا لـ خمسة قتلى وتسعة إصابات

واشنطن (صدى):

شهد مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص، موقعا نحو عشر إصابات قبل أن يقبض عليه، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

وذكر شهود، فرار مسافرين وتجمع آخرين على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة، ووقع إطلاق النار في منطقة استقبال الحقائب، بحسب المطار.

وأكد اري فلايشر المتحدث السابق باسم جورج بوش الموجود في موقع الحادث في تغريدة له “دوت رصاصات الجميع يركض”، وهرعت عدة سيارات نجدة وشرطة إلى المكان، بحسب صور قنوات التلفزيون الأميركية.