هيئة البريد المصرية تطرح طابع بريد تذكاري للراحل نور الشريف

القاهرة (صدى):
نشرت الفنانة مي الشريف ابنة الفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة لطابع بريد تذكاري يحمل صورة والدها صادر عن هيئة البريد المصرية.
وعلقت مي الشريف علي الصورة قائلة :”طابع نور الشريف.. حبيبي دائما مبسوطة قوي وفخورة قوى”.
يذكر أن نور الشريف توفي في 11 من أغسطس عام 2015.
والطابع عبارة عن صورة الفنان نور الشريف من شخصيته في فيلمه الرومانسي الشهير “حبيبي دائما”، بطولته مع زوجته الفنانة بوسي .
احنا بنقول مصر ام الدنيا ولدور الامهات العظيم للشعوب نرجو تسميه مدينه باسم الامهات تقديرا لهن ورحم الله نور الشريف عساه يا رب بموازين حسناتهاللهم زده ولا تنقصه دور الامهات ضروري وهناك بعد سوره اسمها سور هالنساء تذا يستحقين هذا هالمدينه للبارين ولهن ونبقى على الب واحد