هيئة البريد المصرية تطرح طابع بريد تذكاري للراحل نور الشريف

القاهرة (صدى):

نشرت الفنانة مي الشريف ابنة الفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة لطابع بريد تذكاري يحمل صورة والدها صادر عن هيئة البريد المصرية.

وعلقت مي الشريف علي الصورة قائلة :”طابع نور الشريف.. حبيبي دائما مبسوطة قوي وفخورة قوى”.

يذكر أن نور الشريف توفي في 11 من أغسطس عام 2015.

والطابع عبارة عن صورة الفنان نور الشريف من شخصيته في فيلمه الرومانسي الشهير “حبيبي دائما”، بطولته مع زوجته الفنانة بوسي .