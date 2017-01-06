اكتشاف مومياء فرعونية لأصغر جنين في العالم

لندن (صدى):

كشفت صحيفة صن البريطانية، عن صوراً لأحدث مومياء فرعونية لأصغر جنين، بعدما ظل علماء الآثار يعتقدون بالخطأ لعدة قرون أنها لطائر أو لأحد الزواحف، حتي كانت المفاجأة بأن تلك المومياء تحوي داخلها جنينا تم إجهاضه في الأسبوع العشرين من الحمل.

وقادت تلك المفاجأة علماء الآثار لعدة تكهنات، بأن هذا الجنين الموجود داخل متحف ميدستون في مدينة كينت الأمريكية، ربما يكون نتاج علاقة حب لأحد ملوك الفراعنة جمعته مع إحدي عشيقاته، والتي اضطرت لإسقاطه في الأسبوع العشرين من الحمل، خوفا من إغضاب الملك، فوضعته داخل مومياء صغيرة وخزنته بعيداً.

وذكرت سامانثا هاريس، مدير المتحف، أنه في البداية تم تصنيف المومياء علي أنها صقر محنط، يرجع لعصر البطالمة، وبعد إجراء الفحوصات في مستشفي “KIMS” التابعة للمتحف تبين أنها مومياء طفل.

وقالت مدير المتحف، إن هذه المومياء لأصغر جنين في العالم، بعد إجهاضه في الأسبوع العشرين من الحمل، ما جعله أصغر المومياوات المسجلة في العالم.