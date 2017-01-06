ارتفاع التصويت لصالح تسمية الخليج العربي علي جوجل لـ61.1%

طهران (صدى):

تمكن مستخدمو الأنترنت من العرب من منع تغيير هويته العربية علي خرائط جوجل علي الانترنت، وحالت دون مؤامرة تغيير اسمه إلي “الخليج الفارسى” التي تتزعمها دولة إيران بكتائبها الإلكترونية من طهران منذ سنوات في محاولة منها إلي تغيير الهوية العربية للخليج العربي واستفزاز الدول العربية.

وأظهر التصويت حتي الآن ارتفاع التصويت علي تسمية الخليج العربي إلي ٦١.١٪‏، في المقابل بات التصويت علي اسم الخليج الفارسي إلي ٣٨.٩٪‏.

وكانت إيران اعترضت لدي شركة جوجل لـتسميتها الخليج العربي بهذا الأسم، وتطالب بأن يسمي “خليج فارس” واستجابت جوجل لطلبها بعد محاولات إيران المتكررة، وطرحت إجراء تصويت أخير علي الاسمين..وقالت “جوجل” إن الاسم الذي سيحصل علي النسبة الأكبر من التصويت يتم التسمية به.