سلة الأخضر يهزم الإمارات في البطولة العربية

محمود أحمد (صدى):

فاز المنتخب الوطني لكرة السلة، الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة “68 – 63” في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من البطولة العربية المقامة بالقاهرة.

وضرب منتخب السلة موعدا مع نظيره المغربي غداً السبت في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف النهائي بعد أن احتل المركز الأول في مباريات الدور التمهيدي برصيد 10 نقاط.