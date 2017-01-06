مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمطار فورت لودر دايل بولاية فلوريدا الأميركية

واشنطن (صدى):

ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار في مطار فورت لودر دايل بولاية فلوريدا الأميركية إلى ثلاثة قتلى، وفق ما أفادت قناة «العربية»، مضيفة أن إطلاق النار تم في مبنى رقم 2 بمنطقة استلام الحقائب في المطار.

وأوضحت أن عمدة فلوريد أكد أن مطلق النار هو شخص واحد فقط.

وأعلنت وسائل إعلامة أميركية عن وقوع إطلاق نار في مطار بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وأضافت أنه قتل شخص وأصيب 9 آخرين في إطلاق نار في مطار فورت لودر دايل في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأكدت أنه تمت السيطرة على مطلق النار.