فتاة تعثر في قبر والدها على سحر أسود للتفريق بين خطيبين وتتوصل لهما

نورة الشهري (صدى):

عثرت فتاة مصرية تعيش في القاهرة على سحر أسود لفتاة أخرى مدفون في قبر والدها، فبحثت عنها حتى عثرت عليها على الفيس بوك.

وفي تفاصيل الحصول على السحر والعثور على الفتاة قالت: «عادة كل فترة أذهب لقبر أبى بمدافن السيدة عائشة، وأرشه بالماء وأقرأ الفاتحة عليه، وفي أحد الأيام كان هناك طفل صغير متوفى فطلبت أن يدفن بجوار أبى، وأثناء فتح القبر وجدنا كيسا أسود بداخله صور لشخص وخطيبته، وقررت نشرها على جروبات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لعل أصحاب الصور يرونها ويجدون حلا لما تم من مكائد لهم».

وبعد قليل من البحث ظهرت صاحبة الصورة المستهدفة والتى أكدت أنها بالفعل تركت خطيبها، وتمر بمشاكل كبيرة.

وقالت الفتاة وتدعى «صدفة جاد»، الفتاة القاهرية، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “كل الجروبات منزلة صورتى إنى معمول لى عمل وأنا آخر من يعلم عمومًا ريحوا نفسكم سبت خطيبى وشغلى خربان وتعبانة محتاجين حاجة تانى.. حسبى الله ونعم الوكيل».

وتوصلت صدفة للفتاة التى اكتشفت العمل وقالت: “الحمد لله قدرت أوصل للبنت وأخدت منها الحاجات اللى لقيتها وفى حاجات الملح مسحها وحاجات لسه.. دعوتكم معانا”.