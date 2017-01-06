زيدان يرفض الرد علي اتهامات “بيكيه”

محمود أحمد (صدى):

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الرد علي الاتهامات التي اطلقها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بمساندة الحكام للنادي الملكي خلال مباريات الدوري الاسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء غرناطة غدا في بطول الدوري :” لا أريد الدخول في هذا الجدال ” وتابع “نحن نفكر في مباراة غد فقط الأمر دائماً هو نفسه، لن أعلق على أمور تتعلق بالحكام ولكن أوكد ان عملهم صعب للغاية والشيء الوحيد الذي أهتم به هو ما سنقدمه غداً أمام غرناطة”.