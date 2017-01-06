أدريان يقترب من الأهلي

محمود أحمد (صدى):

كشفت صحيفة Onet البولندية عن اقتراب اللاعب ادريان لاعب نادي النصر السابق من من العودة إلى المملكة العربية السعودية مرة أخري من بوابة النادي الأهلي.

وأشارت الصحيفة الي إن السويسري كريستان جروس مدرب الاهلي يرغب بالتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين لمواصلة المنافسة علي لقب دوري جميل للمحترفين.