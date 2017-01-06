الكويت ترفع أسعار الخدمات الصحية عشرات الأضعاف على الوافدين

خالد الظفيري (صدى):

أظهرت قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة الكويتية، زيادة كبيرة في الرسوم تصل إلى نحو 500% للوافدين، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة، وفقاً لما نشرته صحية الراي الكويتية.

و بحسب الصحيفة الكويتية فقد أغلقت قائمة الأسعار الجديدة الباب أمام أي من يزور الكويت بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة للعلاج، وبلغت الزيادة أشدها في رفع تكلفة «علاج الاورام بالـ Theraspher» الى 5 آلاف دينار للزائر مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط، وايضا «علاج الاورام بالزيفالين» الى 4 آلاف دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط. وزاد «علاج سرطان العظام بالنظائر المشعة وأورام الغدة العصبية» الى 1000 دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 50 ديناراً.