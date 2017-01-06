“الأوقاف” المصرية تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على السيسي

القاهرة (صدى):

أعدت وزارة الأوقاف المصرية قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقول الوزارة إن موضوعات الخطب شملت 13 محورًا هي الأخلاق، والقيم الوطنية، وقضايا التطرف والإرهاب، والعمل والإنتاج، والمعاملات، وبناء الأسرة، والشباب، والمرأة، ودور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمع، والتعليم والتثقيف والتربية، والإيمانيات، والمناسبات الدينية، والقضايا العامة.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات،مشيرةً إلى أن “الخطب” سيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.