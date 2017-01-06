الإتفاق يطلب “السومة” في ودية جالطة سراي

الإتفاق يطلب “السومة” في ودية جالطة سراي
محمود أحمد (صدى):

طلب نادي الإتفاق مع إدارة النادي الأهلي من خلال خطاب رسمي الاستعانة بالمهاجم السوري للأهلي عمر السومة للمشاركة في لقاء الفريق مع جالطة سراي التركي يوم 9 يناير الجاري علي ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
ووافق الأهلي بشكل مبدئي علي طلب الاتفاق ويتبقي فقط موافقة المدير الفني للفريق كريستيان جروس لحسم مشاركة اللاعب في المباراة الودية.




3 تعليقات


  1. جمع تكسير [ عدد التعليقات: 18 ] 06/01/2017 في
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    السومه افضل لاعب بالشرق الاوسط

  2. عبدالمجيد الشمري [ عدد التعليقات: 17 ] 06/01/2017 في
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    مع أني هلالي وربي احبك ي عمر السومه يحظ الاهلي فيك وربي محظوظ في عمر السومه

  3. اهلاوي صريح [ عدد التعليقات: 582 ] 06/01/2017 في
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    بالتوفيق لابوخطاب يستاهل الاتفاق
    فريق محترم وجمهور راقي


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