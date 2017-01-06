الإتفاق يطلب “السومة” في ودية جالطة سراي

محمود أحمد (صدى):

طلب نادي الإتفاق مع إدارة النادي الأهلي من خلال خطاب رسمي الاستعانة بالمهاجم السوري للأهلي عمر السومة للمشاركة في لقاء الفريق مع جالطة سراي التركي يوم 9 يناير الجاري علي ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ووافق الأهلي بشكل مبدئي علي طلب الاتفاق ويتبقي فقط موافقة المدير الفني للفريق كريستيان جروس لحسم مشاركة اللاعب في المباراة الودية.