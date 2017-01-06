الإتفاق يطلب “السومة” في ودية جالطة سراي

محمود أحمد (صدى):
طلب نادي الإتفاق مع إدارة النادي الأهلي من خلال خطاب رسمي الاستعانة بالمهاجم السوري للأهلي عمر السومة للمشاركة في لقاء الفريق مع جالطة سراي التركي يوم 9 يناير الجاري علي ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
طلب نادي الإتفاق مع إدارة النادي الأهلي من خلال خطاب رسمي الاستعانة بالمهاجم السوري للأهلي عمر السومة للمشاركة في لقاء الفريق مع جالطة سراي التركي يوم 9 يناير الجاري علي ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
ووافق الأهلي بشكل مبدئي علي طلب الاتفاق ويتبقي فقط موافقة المدير الفني للفريق كريستيان جروس لحسم مشاركة اللاعب في المباراة الودية.
3 تعليقات
السومه افضل لاعب بالشرق الاوسط
مع أني هلالي وربي احبك ي عمر السومه يحظ الاهلي فيك وربي محظوظ في عمر السومه
بالتوفيق لابوخطاب يستاهل الاتفاق
فريق محترم وجمهور راقي