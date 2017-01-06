مقتل 470 مدنيا سوريا جراء غارات للتحالف الدولى خلال 2016

دمشق (صدى):

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن 2429 قتلوا جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولى بينهم 470 مدنيا منهم أكثر من 100 طفل دون سن الثامنة عشر و60 مواطنة فوق سن الـ18، إضافة لـ299 رجلاً.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لـ”اليوم السابع” اليوم الجمعة، إن غارات طائرات التحالف الدولى خلفت مئات الجرحى وتعرض بعضهم لإعاقات دائمة.

وأكد المرصد السورى أنه من بين مجموع الخسائر البشرية التى وثقها مقتل 1864 عنصرا قياديا فى صفوف تنظيم داعش أبرزهم أبو عمر الشيشانى، الذى كان يشغل منصب “وزير الحرب” فى تنظيم داعش، كما وثق المرصد قتل 8 مقاتلين وقياديين من فصائل إسلامية، بالإضافة لمقتل 90 عنصراً من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها.