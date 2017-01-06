البحث عن مجهول قتل مواطناً و ألقى بجثته بدون ملابس في حائل

علي العنزي (صدى):

تحقق شرطة منطقة حائل في وفاة مواطن (32 عاماً)، عثر عليه على جانب الطريق بدون ملابس، صباح اليوم الجمعة؛ إثر ضربة في الرأس، بالقرب من قرية “ذويرة” على طريق “الشملي- العلا”.

و كانت غرفة العمليات بشرطة منطقة حائل، قد تَلَقّت بلاغاً يفيد بوجود حادث مروري لمركبة من نوع جيب تويوتا غرب محافظة الشملي، ووجد على بعد مسافة من الحادث جثمان لشخص ملقى بجوار الطريق.

و تم نقل الجثمان بعد التعرف عليه إلى حائل بعد صلاة الجمعة؛ لإيداعها ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى تُستكمل التحقيقات.