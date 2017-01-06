بالصور .. شقيقان مسنان يبيتان في الشوارع منذ عام لفقدان الهوية الوطنية

طلال الغامدي (صدى):

يعيش شقيقين مسنين في الشوارع بالرياض منذ عام تقريباً، وذلك بعد فقد أحدهما هويته وتوقف صرف الضمان الاجتماعي له.

و تعود التفاصيل بحسب المواطن أحمد مدخلي (68 عاماً) إنه وشقيقه الأكبر محمد (70 عاماً)، كانا يعيشان في جازان قبل قدومهما الرياض، وكان يعملان بالتجارة، وقبل عام تقريباً فقد محمد هويته، ومن ثم تم إيقاف الضمان الاجتماعي عنه، ولم يعد لديه دخل مستقر للعيش منه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، واضطر للعيش في الشوارع والمبيت في العراء.

وأضاف بحسب”الرياض” أنه أصبح يتابع أخاه الأكبر ويساعده مالياً من ضمانه الخاص، وبدأ يلاحقه من شارع إلى زاوية دون جدوى، وحاول إدخاله داراً لرعاية المسنين لكنه فشل في ذلك أيضاً، نظراً لاشتراط المسؤولين توفر الهوية الوطنية.