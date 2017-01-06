العمراني يوجه رسالة أخيرة لجماهير النصر

محمود أحمد (صدى):

حرص عبدالله العمراني نائب الرئيس بنادي النصر المستقيل علي توجيه رسالة للجماهير النصراوية بعد تقدمه باستقالة من منصبه وموافقة النادي عليها.

وقال العمراني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :”سعدت بخدمة نادي النصر في الفترة الماضية من موقع نائب الرئيس وما يسعدني هو نجاحنا في عودة النصر للمنصات والمنافسة، مغادرتي للمنصب لن تغير من موقفي من النصر الذي تربطني معه قصة عشق ووفاء لا تنتهي وتربطني مع جماهيرة علاقة ود ومحبة”.

وأضاف :”جماهير النصر كونوا خلف ناديكم ولا تتخلوا عنه فأنتم الداعم الاكبر والأهم، وستجدوني كما كنت معكم في المدرج نهتف للعالمي ونجومه”.