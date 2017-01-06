وفاة نجم السينما الهندية ” أوم بوري”اثر تعرضه لنوبة قلبية

نيودلهي (صدى):

توفي الممثل الهندي أوم بوري نجم السينما الهندية والعالمية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 66 عاما.

وقالت زوجة بوري المنفصلة عنه وتدعى نانديتا لشبكة “نيوز 18” أنه تعرض لنوبة قلبية في منزله في مومباي.

يذكر أن الممثل المخضرم جسد العديد من الأدوار السينمائية البارزة خلال مشوار فني استمر لأكثر من أربعة عقود ،وإلى جانب الأفلام الهندية، شارك بوري أيضا في أفلام باكستانية وبريطانية وأمريكية.

ونال بوري الشهرة بفضل أدائه في أفلام هندية مثل “آرد ساتيا” و”أكروش” و”جان بي دو يارون” ، وحصل على أبرز الأوسمة المدنية الهندية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز السينمائية الوطنية والشعبية ،وحصل أيضا على وسام فخري بريطاني بسبب إسهاماته في صناعة السينما البريطانية