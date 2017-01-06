وفاة نجم السينما الهندية ” أوم بوري”اثر تعرضه لنوبة قلبية

نيودلهي (صدى):
توفي الممثل الهندي أوم بوري نجم السينما الهندية والعالمية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 66 عاما.
وقالت زوجة بوري المنفصلة عنه وتدعى نانديتا لشبكة “نيوز 18” أنه تعرض لنوبة قلبية في منزله في مومباي.
يذكر أن الممثل المخضرم جسد العديد من الأدوار السينمائية البارزة خلال مشوار فني استمر لأكثر من أربعة عقود ،وإلى جانب الأفلام الهندية، شارك بوري أيضا في أفلام باكستانية وبريطانية وأمريكية.
ونال بوري الشهرة بفضل أدائه في أفلام هندية مثل “آرد ساتيا” و”أكروش” و”جان بي دو يارون” ، وحصل على أبرز الأوسمة المدنية الهندية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز السينمائية الوطنية والشعبية ،وحصل أيضا على وسام فخري بريطاني بسبب إسهاماته في صناعة السينما البريطانية
23 تعليق
ياكبر خشمة
احسن عشان مايكون فيه افلام هنديه .
ههههههههه. صدقتي يا نوال تولين فقع .
تقولين
استغفرالله لااعتراض على خلق الله
بسمه وين الاعتراض قلنا خشمة كبير ولو قلت عيونة كبار بعد اعتراض !! ياحبكم للانتقاد من غير تفكير لادعاء المثالية
لاتزعلي ياختي بس من جد الرجال مات وانتي قلتي خشمه كبير جا الاخ الي بعدك قال كنه فقع
ليش ازعل واذا مات يعني كافر يعبد البقر لجهنم ايه خشمة كبير كنة فقع وين المشكلة بالتشبية
هههههههههههههههه اما فقع حرام تشبيه مضبوط ..
وانتى ايش دخلك يعبد البقر ولا يعبد الخرفان ياعنزه انتى عز الله انك جاهلة ولا تعرفى شىء عن الاسلام حسبى الله ونعم الوكيل
وانت مالك ياواد ياايمن زعلان عشان البئر هو يقربلك والا حاجة 😂 كفاية انت عارف الاسلام الا ايه اخبار سيدك دسوقي وسيدك مش عارفة مين بتروح تزور اضرحتهم وتطلب منهم ايه ياترى روح تفلسف على شعبك اللي غرقان بالشركيات وبيتمسحو بقبور الميتين بلاش تنظير علينا ياروح امك
بكلامك ده اثبتيلى انك قمة فى الجهل وليس عليكى حرج مثل المريض تماما الله يشفيكى وين اللى بيتمسح فى قبور الميتين ده المشكله انكى تتكلمى وترددى اى كلام ينقال يعغنى مع القطيع اه صحيح مانتى عنزه ههههههه وبعدين انا روحى امى وروحى ابويا كمان ربنا يخليهم لى انتى بقا روح مين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟😲
ياراجل اومال سيدك دسوقي والبدوي اللي بتحلفو فيهم والناس تزورهم دول يطلعو ايه لعيبة كورة ههههههههههههههههههههه
افا هنا هوشه ههههههههه
تبين اساعدك ي نوال
مدام بتنكر حاجة كل مصري عارفها وانكم بتزورو مقامات الاولياء تطلبو منهم الشفاء وقضاء الحوائج وتستغيثو فيهم دي بشرة خير على فكرة انك عارف انها امور تدخل في الشرك وانا عرفت المعلومات من مصريين زيك ماجبتها من الهوى…😂
😂😂😂😂
يسعدك ي نوال
والله انك صادقه في كل كلمه
ناس تجي تنتقدك لمجرد اابي انتقد وبس
ههههههههههه روزا ماتقصرين بس شكلة انحاش 😂
ويسعد قلبك امل😘 شفتي يختي بطو جبدي على قولة الكويتيين وانا انفعاليه مااقدر اسكت نار وشرار هههههههههه
مانحاشت ولا شىء جعل الحنش يفتت عظمك وانتى تقصدين مقام سيدنا الحسين هذا ولى من واولياء الله الصالحين الناس تزوره عادى ايه المشكله جعل ماحد يزورك فى قبرك انشاءالله
الوعد انت جاى تعزز لها ناس تنتقد لمجرد ابى انتقد بس مبروك كسبت معانا كيلو فقع هديه مشكل يازينك ساكت 😁😁
حرام ي اخ ايمن وش هذا الحسين
خاف ربك هذي بدع مايجوز هالكلام 😤😤
اتق الله …انتم هيك تدخلون في الشرك والعياذ بالله وتجعلون لله اولياء …حرام هيك …روح راجع التوحيد حتى تتعلم اصول الدين 😤😤
انت جيت ياحيلتها ان شاء الله انت واللي يتشدد لك ينهشكم الحنش انا ماجبت سيرة الحسين بلاش استعباط قلت لك سيدك دسوقي وسيدك بدوي وغيرهم تزوروهم وتستغيثو فيهم وتطلبو منهم الشفاء لاتسوي روحك غشيم انت عارف ان كلامي صحيح
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