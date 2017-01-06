“شرطة الشرقية” تلقي القبض على حارس أمن قتل زميله في الخبر

خالد الغامدي (صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة القبض على مواطن عشريني، قتل زميل له يعمل في شركة حراسات أمنية، بسبب خلاف وقع بينهما.

وأوضح المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إنه عند السادسة صباح اليوم تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغ من مواطن خمسيني يعمل مشرف مناوب لشركة حراسات أمنية مخبرا عن عثوره على زميله مواطن ثلاثيني المكلف بحراسة احدى المراكز التجارية بمحافظة الخبر متوفى وملقى على الأرض وعليه آثار دماء .

وأضاف على الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وقد توصلت الاجراءات والتحريات الاولية عن تورط زميل المجني عليه مواطن عشريني بمقتله بواسطة سكين كانت بحوزته وذلك اثر خلافا نشب فيما بينهما، وتم القبض على المجني وايقافه تمهيدا لاحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام .