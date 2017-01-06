الجيش اليمني يفتح جبهات جديدة في صعدة بعد مقتل عدد من قادة الحوثيين

فهمي محمد (صدى):

نجحت قوات الشرعية اليمنية بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة من فتح جبهات جديدة في صعدة، على صفوف المتمردين الحوثيين، لاسيما بعد مقتل مسؤول الإعلام العقيد أحمد الخطيب وعدد من القيادات الخاصة، وكذلك القائد الميداني عبدالخالق القرموشي، ما أجبر الحركة على استدعاء بعض قياداتها من جبهات القتال، ووضعها على تخوم المحافظة.

واوضحت مصادر أمنية أن قوات الشرعية والمقاومة الشعبية المدعومة من طيران التحالف العربي واصلت تقدمها على تخوم العاصمة صنعاء أمس الخميس.

فيما كشفت مصادر مقربة من بعض القيادات الحوثية عن مصرع عدد كبير منهم خلال المواجهات المستمرة في أقل من شهر، من ضمنهم مسؤول الإعلام الحربي الحوثي العقيد أحمد عبدالرحمن الخطيب، وأحد القيادات الميدانية البارزة المدعو عبدالخالق القرموشي.