مقتل عنصر ثالث من قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

وكالات (صدى):

أعلنت مهمة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم أن مسلحين قتلوا أحد عناصر قوات حفظ السلام وهو من الجنسية البنغلادشية في نفس اليوم الذي قتل فيه جنديان مغربيان في هجوم منفصل.

وقتل الجندي في شمال غرب البلاد في منطقة بوكاياي الثلاثاء عندما تعرضت “قافلته إلى هجوم أثناء عودتهم من دورية في المنطقة”، بحسب بيان قوة حفظ السلام.

وأضاف البيان أن “قافلة عناصر حفظ السلام البنغلادشيين تعرضت لإطلاق النار من نحو 50 مسلحًا. وقتل سائق العربة بعد إصابته في الرأس. ورد الجنود بإطلاق النار”.

وتضم القوة الأممية أكثر من عشرة آلاف جندي وشرطي وتحاول إرساء النظام في أفريقيا الوسطى حيث سادت الفوضى جراء أعمال عنف منذ نهاية عام 2013 م, مما استدعى تدخلاً عسكريًا من فرنسا.