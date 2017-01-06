“الري والصرف” تودع ” 33 ” مليون ريال في حسابات مزارعي الأحساء

خالد الغامدي (صدى):

صرفت هيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء (33) مليون ريال كدفعة ثانية من مستحقات المزارعين ممن ورّدوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالمحافظة في الموسم الماضي 1437 هـ ، حيث تم إيداع المبالغ المستحقة للمزارعين إلكترونياً في حساباتهم الشخصية عن طريق استخدام حساب الآيبان .

وأعرب مدير عام الهيئة الدكتور فؤاد بن أحمد آل شيخ مبارك، عن بالغ الشكر للقيادة الكريمة على دعمها للمزارعين، مما كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.

وناشد المزارعين كافة, للمبادرة بتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور المحددة بخمسة ريالات للكيلو الواحد .