النصر يوافق علي استقالة نائب الرئيس

محمود أحمد (صدى):

وافق رئيس هيئة أعضاء شرف النصر رئيس المجلس التنفيذي الأمير مشعل بن سعود على رغبة نائب رئيس النادي عبدالله العمراني بالاستقالة التي تقدم بها للأمير فيصل بن تركي نظرا لظروف خاصة.

وجاء ذلك عقب اجتماع الأمير مشعل بن سعود مع العمراني حيث أكد الأخير خلاله أن النادي سيبقي في قلبه دائما.

ولم يكشف عبد الله العمراني عن أسباب تقديمه للاستقالة مكتفيا باعلان إنها لأسباب عائيلية خاصة.