فريق طبي بمركز قلب المدينة ينقذ حياة رضيعاً لم يتجاوز عمره 19 يوماً

نايف السالم (صدى):

أنقذ فريق طبي في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، حياة طفل رضيع لم يتجاوز عمره ١٩ يوماً.

وأوضح المتحدث الرسمي في صحة المنطقة حاتم سمان، أنه ورد بلاغ من المستشفى بوجود حالة لطفل رضيع يعاني من عيب خلقي في القلب، تمثل بانعكاس بين الشريانين الرئوي والأورطي، مما تسبب في خفض نسبة الأوكسجين لديه إلى أقل من ٢٠، إضافةً إلى حموضة عالية في الدم قد تؤدي إلى الوفاة مباشرة.

وأضاف على الفور، وتجاوباً مع الحالة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بادر المركز بإرسال استشاري قلب أطفال تداخلي مع كامل معداته الطبية إلى المستشفى في أقل من ٤٠ دقيقة، وقام بإجراء قسطرة تلطيفية مستعجلة للرضيع، وتكللت العملية بالنجاح، بعد تصحيح العيب الخلقي، واستعادة مستوى الأوكسجين من ٢٠ إلى ٨٠ لديه في وقت قياسي.