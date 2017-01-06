بالصور.. المنتخب يبدأ تدريباته بمعسكر أبوظبي

محمود أحمد (صدى):

خاض المنتخب الوطني اليوم الجمعة الحصة التدريبية الأولي في معسكر أبوظبي بالإمارات استعدادا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ووصلت بعثة الأخضر الي الأراضي الإماراتية مساء أمس الخميس حيث يستمر المعسكر حتي 15 يناير الجاري.

ويقيم المنتخب معسكره في أبوظبي استعدادا لمواجهة سلوفينيا وكمبوديا وديا والعودة للسعودية.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة تايلاندا يوم الخميس 23 مارس المقبل في افتتاح مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.