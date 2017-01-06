أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي

مع حلول عام 2017م الذي تصبح فيه مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية؛ ظهر وسم #أبها_أغنية_نجوم_الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا تاريخا حافلا من الروائع الغنائية التي تغزلت بالمدينة وجمالها، إذ كتبها وغناها كبار الشعراء والمطربين، في إشارة لجدارتها باللقب الكبير.
وجاء في مقدمة تلك الأغاني “يا عروس الربى” التي كتب كلماتها الراحل الوزير والشاعر والأديب البارز غازي القصيبي وغناها فنان العرب محمد عبده، و”شفت أبها” من كلمات أحمد رجب وغناء الراحل صوت الأرض طلال مداح، و”روحى هوى السودة” التي كتب كلماتها مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن وغناها أخطبوط العود عبادي الجوهر.
وعاد فنان العرب محمد عبده للتغني بأبها مرتين سابقتين، الأولى “يا سحايب سراة أبها” من كلمات دايم السيف سمو الأمير خالد الفيصل، و”الهوى جنوبي” من كلمات نجدية، كما عاد أخطبوط العود عبادي الجوهر للبوح بعلاقة العشق بينه وبين أبها في “بين أبها وبيني”.
ولَم يكن التغني بعاصمة السياحة العربية حكرا على الفنانين السعوديين؛ بل تجاوز إلى عملاقة الفن على مستوى الوطن العربي، ويأتي في مقدمته الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي في رائعة “يا أبها إنتي وأنا”، والفنان اليمني الكبير الآخر فيصل علوي “جميلة إنتي يا أبها جميلة”.
ويعلق أستاذ اللغة العربية وكيل كلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة بجامعة الملك خالد خالد أبوحكمة قائلا: “إن أبها هي من أسست مفهوم العمل السياحي على مستوى الوطن العربي برمته وسبقت الجميع، حتى أن ولي العهد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أسس هيئة السياحة والتراث الوطني لدى حضوره لأحد المناسبات في أبها، فهي مزجت ما بين مقومات الطبيعة والتراث والآثار وكذلك الفعاليات التي كان في مقدمتها ما أقيم بقرية المفتاحة سواء على مسرحها العملاق ومرافقها الفنية المتعددة ما سلط الأنظار عليها وجعلها محط أنظار العالم العربي واستفادت عدة وجهات سياحية منها”، مشيرا إلى أن تلك الأغاني عالقة في أذهان الكثيرين وتحرك عواطفهم لعاصمة السياحة العربية.
يذكر أن لقب عاصمة السياحة العربية 2017 فازت به أبها بعد منافسة مع عدد من المدن العربية التي تقدمت للجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية.
119 تعليق
😳افا ي شهراني اجل أرقد سامحك الله بس 😁
الفهد احبك الله الذي أحببتني به ايه الحين انت 👍😬
ي الفهد انا البارح جالس في صدر المجلس لكن النوم سلطان وهجيت 😬
تسلم أخ سعيد
وهم يعني أحول العشاء عليك هع وتقاسموا الذبايح انت والجرناس
وأنا وجنوبيه علينا الحلا بعد العشاء لا تقولين تعبانه هههه
اهلًا غرووووم حياتس الله انتي راعية محل تعزمين ماتنعزمين انتي عرق وشريان الحياه النابض ب الصحيفه
غروووووووومتي إنتي تجين ضيفه مدلله وش تبين بعد ما نتعبك في شيء
افا عليتس ي دانه اعتمدي خلاص انا هالحين وديت الخروف للمطبخ وقاعد اراسلكم من سوق الخضره قاعد اشتري فواكه بس هالحين المشكلة العشاء بأكله لحالي وانتوا تتعشون معي كلكم عن بعد 😬
ي لبى قلوبكم وهم ودندونه ،،،
🌹🌹 هالوردتين لكم ،،،
بالعافيه يا وهم انت كل عنا كلنا هههههه
تسلمين ي غراااام ع الورد ،، وهذول كلهم لتس 🌸🌷🌹🌺💐
الله يعافيتس ي دانه
اسووووم ام النوووووم شكلها شخري من البارح
ههههههه لا والله جد تعبانه اليوم بس اذا تبون عادي لو تعبانه والله كنت بقول نفس كلامك كلام الليل يمحوه النهار هههنه
طيب يا دانه انا معك ههههه
وهم ،،
ورودك اجمل ورود بهالصحيفه ،،،
سلامتك قحطانية ،،،
الله يبعد عنك التعب ،،،
ثانكيووو غرام 💋
جنوبيه لا أهم شيء راحتك 😍
الله يسلم الجميع
لا أبشرك ي وهم محافظة ع وزززني 😀
لا سسسلامات وش اللي قصيرة واجد
تراني مو لأزقهه بالأرض 😆😭😭😭☺🌷
تدرين كم الفرق بيني وبينتس ٢٥ سم يعني قاعد اتخيلتس واقفه جنبي تسنتس بنتي 😜😁امزح لاتزعلين ترا مانقوى ع زعلتس ي اسوووومي 😂😂😂
ثااااانكيووووو فيرررري ماااااتش غرااااام
ابشروو بالخير ..نبغى راحتك يالوهم …