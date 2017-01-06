أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي

مع حلول عام 2017م الذي تصبح فيه مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية؛ ظهر وسم #أبها_أغنية_نجوم_الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا تاريخا حافلا من الروائع الغنائية التي تغزلت بالمدينة وجمالها، إذ كتبها وغناها كبار الشعراء والمطربين، في إشارة لجدارتها باللقب الكبير.
وجاء في مقدمة تلك الأغاني “يا عروس الربى” التي كتب كلماتها الراحل الوزير والشاعر والأديب البارز غازي القصيبي وغناها فنان العرب محمد عبده، و”شفت أبها” من كلمات أحمد رجب وغناء الراحل صوت الأرض طلال مداح، و”روحى هوى السودة” التي كتب كلماتها مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن وغناها أخطبوط العود عبادي الجوهر.
وعاد فنان العرب محمد عبده للتغني بأبها مرتين سابقتين، الأولى “يا سحايب سراة أبها” من كلمات دايم السيف سمو الأمير خالد الفيصل، و”الهوى جنوبي” من كلمات نجدية، كما عاد أخطبوط العود عبادي الجوهر للبوح بعلاقة العشق بينه وبين أبها في “بين أبها وبيني”.
ولَم يكن التغني بعاصمة السياحة العربية حكرا على الفنانين السعوديين؛ بل تجاوز إلى عملاقة الفن على مستوى الوطن العربي، ويأتي في مقدمته الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي في رائعة “يا أبها إنتي وأنا”، والفنان اليمني الكبير الآخر فيصل علوي “جميلة إنتي يا أبها جميلة”.
ويعلق أستاذ اللغة العربية وكيل كلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة بجامعة الملك خالد خالد أبوحكمة قائلا: “إن أبها هي من أسست مفهوم العمل السياحي على مستوى الوطن العربي برمته وسبقت الجميع، حتى أن ولي العهد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أسس هيئة السياحة والتراث الوطني لدى حضوره لأحد المناسبات في أبها، فهي مزجت ما بين مقومات الطبيعة والتراث والآثار وكذلك الفعاليات التي كان في مقدمتها ما أقيم بقرية المفتاحة سواء على مسرحها العملاق ومرافقها الفنية المتعددة ما سلط الأنظار عليها وجعلها محط أنظار العالم العربي واستفادت عدة وجهات سياحية منها”، مشيرا إلى أن تلك الأغاني عالقة في أذهان الكثيرين وتحرك عواطفهم لعاصمة السياحة العربية.
يذكر أن لقب عاصمة السياحة العربية 2017 فازت به أبها بعد منافسة مع عدد من المدن العربية التي تقدمت للجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية.
69 تعليق
الله يرزقك بالصالحه وتري الاندومي يمتن يقولون اسومه هههههه
والله اني داري انتس شقرديه ي جنوبيه قحطانيه والله عندنا ب الشرقيه يسوون عصيده ويحطون عليها شويت فلفل اسود وودهن أبوكرسي وتعالي ذوقي يمممممم انا خبل عصيدة احبها حب زي الخبل 😁😘
اي فعلا انا سمنت عليهاا لاني أكلها
باستمرار وتعلمت طرق جديده من النت
خلتني كل شوي آسوووي 😢😂😂😂
ايه تهبل احبها واحب حقت الاطفال نفسها بس تكون سائله اشوي ما اكره شي انا هههه
ارررررررررررحبوووو ي رويزا وي المحرومة ي هلا ي هلا مساء الخيرات والمسرات ي المحرومة
ههههههههههه اكره شيء عندي الاندوووومي ي اسوووووومي ماحبه صدز وشكلتس متعشيه دسم عوافي ع قلبتس وهذا اللي سبب لتس حموضه 😁
😍😍😍😍
تسلم تسلم يا وهم من ذوووقك الراقي وطيبك والله محشوم لا والله واللي يقول عنك منافق تنقطع لسانه وترى ما سويت شيء ذا كله قليل بحقك ربي لا يحرمني منكم صرتوا جزء من حياتي والله ❤️
جنوبيه بخير يا قلبي
المحرومه حياك يالغاليه
اسووووم تعلمتي تسوين العرررريتسه خلاااااص
جنوبيه فيه عصيدة بعد للأطفال
اسوووم كم طولتس ووزنتس ؟؟
لا ماتعلمت ي وهم م احب اسوي الإكل الشعبي 😎
. مربربهه انااا بس تحديدا كم م اعرف والله من مبطي ماوزنت 😊😊😊
طولي 153 ☺☺☺☺
اللي مسبب لي الحموضةة المشاوي
م أكلها إلا ويشب صدري ع طول بس م اقدر أقاومها
☺🤗
سلامتك اسومه لا انا احب التنويع واحب الشعبي اكثر من غيره ورق عنب وبرقر ماحبها الحمدلله هاالنقانق وعسى ماتعرفين تطبخين لحم ومرقه بعد ههههه تري تزبط مع العصيد المرقه هههه وكمان لوتحطين قرصان فوق المرقه واللحم جنان من كثرماحب الطبخ الشعبي خواتي ينادوني حياه الفهد بمسلسلاتها لانها تحب تطبخ هههههه الاكل الشعبي
ههههههههههههههههههههه الله يسعدش ☺😅
اي حلو التنويع اكيد . لا أعرف بس العصيد لا ماجربته
.. مو كثير اعرف اطبخ أشياء محدودة يعني 😚😚😙
الله يسلم قلبششش
يازينها ياجنوبيه ..مسامير الركب ..
خلاص بعزمكم كلكم اكيد الذبيحه عليكم ههههه والطبخ علي ابشرو بالخير هههه
يالبى ابها 💖❤
خخخخخخخخخ وش استفدنا يا جنوبيه تكلفي بها كلها ههههههه واحنا ضيوف بس
قول وفعل ياصبية قحطان ..انا ووهم بنقط في الذبايح ..وانتي واسوم الله يعينكم تطبخون وقوم تعاونو ماذلو ..اهم شي العصيده هههههههه..
وانا معكم اعزموني تروني نحيفه غديني اسمن هههه
ابشر هههه انا ماحب والله المساعده بالطبخ ما اعرف اذا معي احد بالمطبخ احب لحالي اطبخ وسريعه مره ناس اذا ساعدوني زحف يطبخون احب العجله ههههه