  • نشر : 2017/01/06 - 2:03 م
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أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي

أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي
محمد بن طحيطح (صدى):

مع حلول عام 2017م الذي تصبح فيه مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية؛ ظهر وسم #أبها_أغنية_نجوم_الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا تاريخا حافلا من الروائع الغنائية التي تغزلت بالمدينة وجمالها، إذ كتبها وغناها كبار الشعراء والمطربين، في إشارة لجدارتها باللقب الكبير.
وجاء في مقدمة تلك الأغاني “يا عروس الربى” التي كتب كلماتها الراحل الوزير والشاعر والأديب البارز غازي القصيبي وغناها فنان العرب محمد عبده، و”شفت أبها” من ‏كلمات أحمد رجب وغناء الراحل صوت الأرض طلال مداح، و”روحى هوى السودة” التي كتب كلماتها مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن وغناها أخطبوط العود عبادي الجوهر.
وعاد فنان العرب محمد عبده للتغني بأبها مرتين سابقتين، الأولى “يا سحايب سراة أبها” من كلمات دايم السيف سمو الأمير خالد الفيصل، و”الهوى جنوبي” من كلمات نجدية، كما عاد أخطبوط العود عبادي الجوهر للبوح بعلاقة العشق بينه وبين أبها في “بين أبها وبيني”.
ولَم يكن التغني بعاصمة السياحة العربية حكرا على الفنانين السعوديين؛ بل تجاوز إلى عملاقة الفن على مستوى الوطن العربي، ويأتي في مقدمته الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي في رائعة “يا أبها إنتي وأنا”، والفنان اليمني الكبير الآخر فيصل علوي “جميلة إنتي يا أبها جميلة”.
ويعلق أستاذ اللغة العربية وكيل كلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة بجامعة الملك خالد خالد أبوحكمة قائلا: “إن أبها هي من أسست مفهوم العمل السياحي على مستوى الوطن العربي برمته وسبقت الجميع، حتى أن ولي العهد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أسس هيئة السياحة والتراث الوطني لدى حضوره لأحد المناسبات في أبها، فهي مزجت ما بين مقومات الطبيعة والتراث والآثار وكذلك الفعاليات التي كان في مقدمتها ما أقيم بقرية المفتاحة سواء على مسرحها العملاق ومرافقها الفنية المتعددة ما سلط الأنظار عليها وجعلها محط أنظار العالم العربي واستفادت عدة وجهات سياحية منها”، مشيرا إلى أن تلك الأغاني عالقة في أذهان الكثيرين وتحرك عواطفهم لعاصمة السياحة العربية.
يذكر أن لقب عاصمة السياحة العربية 2017 فازت به أبها بعد منافسة مع عدد من المدن العربية التي تقدمت للجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية.

 

 

 




19 تعليق


  1. العنااد [ عدد التعليقات: 232 ] 06/01/2017 في
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    تستاهل ابها

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9351 ] 06/01/2017 في
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    😍😍❤️

  3. sma_abha [ عدد التعليقات: 621 ] 06/01/2017 في
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    احبها♡♡♡

  4. الجنتل 2011 [ عدد التعليقات: 10 ] 06/01/2017 في
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    ابهاااا الماضي الحلو الذي لاينسى

  5. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 524 ] 06/01/2017 في
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    ينشد اللي من ديار أبها لفى
    ويعرف أخبار بها فكرك يهيم
    إن وصلت جبالها صابك شفى
    من لهيب الصيف تمسي في نعيم
    إن بدت لك شمسها صابك وفى
    وإن بدا لك غيمها جاك النسيم
    وان هقيت الغيم من بعده صفا
    هل رذراذ المطر من وسط غيم

  6. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2897 ] 06/01/2017 في
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    فديت أبها ديرتي 😚😚❤😍

  7. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2564 ] 06/01/2017 في
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    فديتتتت ابهاااااا ومن سكن فيهااااااا ^_^ ؛~

    يانـاس قولـوا لااسومي ماجـرى لحـالـي قولوا ترى صاحبتس سهـران ياسومي
    أون لـيـلـي وجـــاري الـدمــع هـمـالـي والعين في شوفتتس يابنت مسحوره
    روحي وكل الـذي عنـدي لتـس ومالـي لو كانـت الـروح مـن فرقاتـس مقهـوره
    يهلـي إن طالـت الفرقـا قـضـت حـالـي اسومي بـأبها وأنـــا فـــي جبيل الصناعيه

  8. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 524 ] 06/01/2017 في
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    هههههه

  9. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 524 ] 06/01/2017 في
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    مين قدك اسوم طلع لك شاعر وهم ههههه

  10. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 414 ] 06/01/2017 في
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    ياحبي للجنوب .ولوطني كله .تستاهل ابها واهلها .

  11. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2897 ] 06/01/2017 في
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    هه صحت ايدككك لاعدمتكككك 😚😚❤❤❤😍😍😍

  12. أبو عبد الله الغامدي [ عدد التعليقات: 1113 ] 06/01/2017 في
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    إما أن تقول هيئة كبار العلماء أن الغناء حلال وندعو لهم بالتوفيق ، أو تقول أنه حرام ومن ثم تتصدى له ، أو تقول أنه حرام ولكنها تخشى في الله لومة لائم .

  13. قايد الريم [ عدد التعليقات: 4 ] 06/01/2017 في
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    ديرة حسد واهلها ملاقيف وهمج

  14. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2897 ] 06/01/2017 في
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    الله يحميناا بس من عيون الحساد .
    معروفه ابها وأهلها مايحتاج توضيح .
    والرد ع السفهاء مذلهه 😏🙄

  15. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1347 ] 06/01/2017 في
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    صدقتي خيتي أسوووم الرد ع السفهاء مذله والحقران يقطع المصران.

  16. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 524 ] 06/01/2017 في
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    اهلها معروفين بالكرم والطيب وكل مدينه ببلدنا روعه واهلها اروع الله يحفظها لنا وقادتها وشعبها

  17. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2564 ] 06/01/2017 في
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    أبها دوا العين والقلب وحلو الهبوب
    وافراح عمري صارت في ثناياها
    يا مقفي ديار اهل الجنوب
    وشلون تنسى رواسيها وماها
    دار الجنوب الي هواها بي جرا
    دار ارحبوا واهلين وابشر بالسعد
    ^_^;~ اسووووم وستين مليون نعم فيتس وف اهل أبها كلهم ولايهون الباقين وهذي الورود 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹من الشرقيه الي اهل ابها كلهم بدون استثناء واولهم اسوووومي ^_^~~

  18. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2897 ] 06/01/2017 في
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    🍂🌹🌹🌸🌸🌸💐💐💐🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌺🌺🌺🌺⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ماعليك زود ياقلبي
    فدوتككك

  19. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2564 ] 06/01/2017 في
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    اسوووم وينكم الليله كلكم مافيه احد وانا ضايق صدري الليله وين الشعب كلهم .. اعوذ بالله صرت اكره الليل مابيه يجي


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