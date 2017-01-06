نصراوي يزف خبرًا سعيدًا لجماهير العميد

الرياض (صدى):
ذكر الناقد الرياضي سعود الصرامي إن الاتحاد الدوري لكرة القدم «فيفا» سيعيد لنادي الاتحاد الـ 3 نقاط التي تم خصمهم بسبب قضية محترفه مانسو.
وغرد الصرامي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء يوم أمس الخميس :” خاص FIFA.يعيد النقاط الثلاث كاملة لنادي الاتحاد…مبرووووووووك لمدرج الذهب”.
2 تعليقان
كيف يغرد الصرامي وهو في كل لقاء يقول ما عندي حساب في تويتر
وبعدين الصرامي كثير كلام ولا عنده اي دليل من الاساس
وقبل فترة كان يقول النقاط ما راح تنخصم
كل هذولي واللي يقول من مصادري الخاصة كذاب والدعوة معلومات من راسه يا صابت يا خابت
يا فرحة ما تمت للصرامي حتى لو رجعت النقاط سيظل الهلال متصدر هههههه راحت عليك يا الصرامي يا ابو 23 بطولة