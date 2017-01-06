نصراوي يزف خبرًا سعيدًا لجماهير العميد

الرياض (صدى):

ذكر الناقد الرياضي سعود الصرامي إن الاتحاد الدوري لكرة القدم «فيفا» سيعيد لنادي الاتحاد الـ 3 نقاط التي تم خصمهم بسبب قضية محترفه مانسو.

وغرد الصرامي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء يوم أمس الخميس :” خاص FIFA.يعيد النقاط الثلاث كاملة لنادي الاتحاد…مبرووووووووك لمدرج الذهب”.